Räddningstjänsten fick under natten kontroll över den kraftiga skolbranden på Öland.

I Halland misstänks en man kört över en kvinna med vilje.

Kalmar län

Branden på Åkerboskolan, som utbröt under tisdagskvällen, begränsades under natten med hjälp av bland annat grävmaskiner. Vid 02-tiden meddelade räddningstjänsten att läget var under kontroll men stora delar av skolan har skadats.

Kronoberg

En natt utan några större nyhetshändelser i länet.

Sverige

En kvinna i Falkenbergs kommun blev strax efter midnatt påkörd av en bil, vilket misstänks vara en medveten handling, skriver polisen på sin sajt.

Kvinnan fördes till sjukhus med befarad fraktur på ena benet.

Föraren av bilen har gripits, misstänkt för grov misshandel och för att ha kört bilen påverkad.

– Det tog inte lång tid att hitta honom och bilen i närområdet, säger Göran Carlbom, vakthavande befäl vid polisen i region väst, till GT. (TT)

En tolvårig pojke som befann sig på Kebnekaise fick magsmärtor och behövde få hjälp ner. Men dåligt väder på fjället gjorde att fjällräddningens helikopter inte kunde lyfta och fjällräddare tvingades ta sig upp för berget till fots.

Först runt klockan 22.30, efter sju timmar, kunde pojken hämtas. Han och ytterligare en person fick hjälp ner till helikoptern som hade kunnat stanna längre ner på berget.

– Han mår bra nu. Han har fått i sig lite energi och behövde inte uppsöka sjukvård, säger Michael Saveman, befäl på regionledningscentralen i Polisregion Nord. (TT)

Världen

Det kraftiga ovädret Krosa är på väg mot Japan, i samband med att miljontals japaner återvänder efter den traditionella sommarledigheten obon.

Många flyg har ställts in, liksom höghastighetståg mellan Osaka och andra städer i landets sydvästra delar.

Krosa väntas nå ön Shikoku i sydväst i morgon innan den rör sig över västra japan, med risk för översvämningar och jordskred till följd av häftiga regn och vindbyar på 40 meter på sekund. (TT)

Två av USA:s flottas fartyg, landstigningsfartyget USS Green Bay och robotkryssaren USS Lake Erie, stoppas från att besöka Hongkong som planerat.

– Kinesiska regeringen har nekat vår begäran, säger Nate Christensen, biträdande talesperson för USA:s stillahavsflotta.

Det är oklart varför Kina säger nej, men Peking har tidigare krävt att diplomater från USA slutar att lägga sig i Hongkongs affärer, i samband med protesterna i staden. (TT)