Foto: Johan Nilsson/TT

En man misstänks för två fall av sexuellt ofredande på en krog i Växjö.

I Kalmar ska en man blivit slagen i samband med ett bråk mellan flera personer.

Kronoberg

En berusad man, som misstänks för sexuellt ofredande, omhändertogs av polis vid 01-tiden på lördagen på en krog i centrala Växjö.

– Han har tagit på två tjejer på ett sätt som de upplevde som oönskat och kränkande, säger Per Bergendahl, jourhavande förundersökningsledare hos polisen i Växjö.

På samma krog ska en ordningsvakt blivit hotad. Polisen fick omhänderta den misstänkt mannen på grund av berusning.

Kalmar län

Polisen ska ha fått syn på bråket på Olof Palmes gata vid 03.30-tiden. Flera personer ska ha deltagit och en man uppger att han både blivit slagen samt spottad på. En person i 25-årsåldern greps, misstänkt för misshandel och ofredande.

Under natten anhölls två män i 30-årsåldern, misstänkta för bland annat tillgrepp av fortskaffningsmedel i Emmaboda. Enligt polisen ska männen ha stulit en bil under fredagsmorgonen men de greps under eftermiddagen. I fordonet ska man ha hittat stöldgods.

Sverige

Två män har gripits, misstänkta för att tillsammans med en tredje man ha hotat till sig en bil i Hammarbyhöjden i södra Stockholm på fredagskvällen, uppger polisen. Polisen använde bland annat helikopter i jakten på gärningsmännen, och kunde i Farstaområdet få syn på de misstänkta.

– Där lyckades vi gripa två av tre och vi anträffade en pistol och hittade även bilen, säger Fredrik Andersson vid polisen.

De gripna misstänks för grovt rån. (TT)

En 18-årig man åtalas för att ha mördat en 50-årig kvinna med en yxa i Norrsundet norr om Gävle i mars, rapporterar lokala medier.

Mannen berättade för kompisar att han dödat henne, och i en inspelning med en vän säger han att det inte fanns någon speciell anledning, mer än att han störde sig på henne.

En 27-årig man åtalas för grovt skyddande av brottsling sedan han hjälpt till att försöka att undanröja bevis, bland annat försökte de bränna upp yxan. (TT)

Världen

Orkanen Dorian har ökat i styrka och klassas nu som en kategori 4-orkan på en femgradig skala, uppger det amerikanska orkancentret NHC.

Dorian befann sig under fredagskvällen lokal tid omkring 60 mil öster om nordvästra Bahamas med vindar på uppemot 60 meter per sekund.

I Bahamas har man börjat evakuera folk inför orkanen som väntas nå landets nordvästra öar om ett par dagar. (TT)

Den franska vinproduktionen förväntas minska med 12 procent i år, meddelar landets jordbruksdepartement.

Vinproduktionen har tagit stryk av den kalla våren som följdes av extrema värmeböljor under sommaren.

Totalt uppskattas produktionen uppgå till 4,3 miljarder liter vin 2019. Motsvarande siffra förra året var 4,9 miljarder liter. Och det är ungefär fyra procent under den genomsnittliga produktionen de senaste fem åren, enligt jordbruksdepartement. (TT)