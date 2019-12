Foto: Johan Nilsson/TT

Misstänkt grovt rattfull åkte av väg i Växjö. Strömavbrott i Kalmar-området.

Kronoberg

Strax efter klockan 01.30 på natten till onsdagen kom larm om en singelolycka med personbil vid Fagrabäcksrondellen i Växjö.

Räddningstjänst och ambulanspersonal skickades dit. Bilen har hämnat bland träd långt ifrån vägbanan.

Enligt fotograf på plats skulle taket på bilen klippas upp för att göra personuttag. En person fördes till sjukhus med ambulans, enligt SOS Alarms händelseinformation.

– Han var vid medvetande, säger Mattias Svensson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Växjö.

Det är en man i 40-årsåldern och han misstänks nu för grovt rattfylleri, uppger polisen.

Trafikverket uppgav att olyckan hade stor trafikpåverkan. Vid 03-tiden ska arbetet ha varit färdigt på platsen.

På onsdagsmorgonen går polisens presstalesperson ut med att ytterligare en bil var inblandad i olyckan. En bil ska ha bärgats från platsen.

Kalmar län

På onsdagsmorgonen ska drygt 100 av Eons Kunder i Kalmar-området vara utan ström. Till följd av strömavbrottet har hushåll i Smedby och Lindsdal blivit utan varmvatten.

Avbrottet uppges ha inträffat klockan 04.50 och gäller kunder i Smedby, Dörby och Förlösa-Kläckeberga, enligt bolaget.

Felsökning gjordes. Vid 06-tiden ska de nämnda områdena ha fått tillbaka strömmen medan 41 kunder i Kalmar då uppges sakna ström.

Kalmar Energi meddelar att pumparna som hjälper varmvattnet att komma fram stoppat tillfälligt i Smedby och Lindsdal vilket kan påverka leveranserna på morgonen.

Sverige

Sedan midnatt har Tele2-ägda Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More. Ett möte mellan Tele2, TV4 och Telia på tisdagskvällen ledde inte till något nytt avtal.

– Vi hade ett första möte med Telia tillsammans med TV4 i går kväll och även om vi upplevde, för första gången egentligen, att det fanns en konstruktiv inställning från deras håll så har det inte hänt något mer sedan dess. Men vi har förstås stora förhoppningar på att de ska vilja inleda förhandlingar med oss, säger Viktor Wallström, kommunikationschef på Tele2, till TT

Enligt Tele2 har bolaget velat förhandla om nya rättigheter med Telia och TV4 i ett halvår. Tele2 hävdar att ett avtal krävs för att företaget ska kunna digitalisera 1,6 miljoner hushåll under det kommande året.

Com Hem har erbjudits att sända kanalerna fritt, utan avtal, en månad till, men avfärdat erbjudandet.

Enligt TV4 har Com Hem under lång tid krävt att få mer utan att betala mer.

– Vi har klara problem med att förstå logiken i att kräva nya rättigheter utan att vilja betala för dem, sade TV4:s vd Casten Almqvist till TT på tisdagen.

Com Hem ersätter tillsvidare kanalerna med ett annat utbud. TV4 ersätts med national Geographic, Sjuan med Paramount Network och TV12 med History Channel. (TT)

Världen

Minst sex personer dödades i samband med en två timmar lång skottlossning i Jersey City utanför New York i USA.

Bland dödoffren finns en polis och de två gärningsmän som låg bakom dådet. Ytterligare två poliser och en privatperson som befann sig utanför butiken skadades i skottlossningen, men deras skador bedöms inte som livshotande.

Enligt New York Times inleddes skottlossningen när en polis ville prata med en av gärningsmännen om ett annat fall och då sköts. Gärningsmännen flydde i en skåpbil, stannade utanför ett snabbköp och började skjuta mot de jagande poliserna. Skottlossningen varade i över en timme. (TT)

Världens första kommersiella eldrivna flygplan har lyft. Bolaget bakom e-planet hoppas nu kunna bygga om alla sina flygplan så att de drivs av batterier.

Piloten och entreprenören Greg McDougall satte sig bakom spakarna, satte i gång motorn och gjorde en jungfrufärd runt vattnen utanför Vancouver.

Något mindre än en kvart senare kunde han säkert landa planet, en ombyggd DHC-2 de Havilland Beaver.

– För mig var det bara som att flyga en vanlig Beaver, men en Beaver på elektriska steroider. Jag var till och med tvungen att hålla tillbaka krafterna, säger McDougall till nyhetsbyrån AFP om flygningen.

Planet är 62 år gammalt men ombyggt med en elektrisk motor. Det tillhör flygbolaget Harbour Air, som drivs av premiärpiloten själv.

– Vårt mål är att elektrifiera hela vår flotta. Det finns ingen anledning att inte göra det, säger han. (TT)