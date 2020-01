Foto: Johan Nilsson/TT

Två män greps i natt, misstänkta för ett inbrott på en förskola i Ljungby.

I Kalmar har en man anhållits, misstänkt för att ha rånat och slagit en annan man i Kalmar.

Kronoberg

Vid 00.30-tiden på söndagen fick polisen in samtal om personer med ficklampor som rörde sig runt en förskola i Ljungby. Polispatruller kunde senare konstatera att det rörde sig om ett inbrott och efter sök med hund greps två misstänkta män. Båda sitter nu anhållna.

Kalmar län

En man sitter anhållen, misstänkt för ett rån mot en man i Kalmar under lördagskvällen. Enligt polisen ska mannen varit på besök hos den andre då han ska ha hotat och slagit mannen samt tagit ett bankkort.

Sverige

En person i övre tonåren har knivhuggits i Västerås, rapporterar Aftonbladet.

– Han är förd till sjukhus för operation. Skadorna ska enligt de första uppgifterna inte vara livshotande, säger Daniel Ågren vid polisens regionledningscentral till tidningen.

Larmet kom vid 23.30. Ingen person har gripits och polisen utreder händelsen som försök till mord och misshandel. (TT)

Det brinner i en industribyggnad i Södertälje kommun, rapporterar Länstidningen Södertälje.

Räddningstjänsten larmades till platsen klockan 01.40 efter en explosion i byggnaden.

– Vi befinner oss i ett tidigt skede i insatsen men delar av taket har rasat in på den byggnad som brinner och vi har inte läget under kontroll, säger Per Thelander, operativ chef på Södertörns brandförsvarsförbund, till tidningen vid 02.30-tiden.

Förutom räddningstjänsten är ambulans på plats, men ingen person uppges ha skadats. (TT)

Världen

En brandman i delstaten Victoria omkom när han försökte släcka en brand i East Gippsland. Sammanlagt har nu 28 personer dött i samband med bränderna i Australien sedan september i fjol.

Väderförhållandena i området var på söndagen förhållandevis gynnsamma, men räddningstjänstchefen i Victoria, Andrew Crisp, varnar för att faran långt ifrån är över.

– Det här kommer att hålla på till åtminstone slutet av mars, säger han enligt SBS. (TT)

USA:s president Donald Trump varnar Iran för att slå ner hårt mot de i landet som protesterar mot Irans nedskjutning av det ukrainska passagerarplanet.

I en serie tweetar på såväl engelska som persiska uppmanar han regeringen att tillåta människorättsorganisationer att övervaka demonstrationerna, och hälsar demonstranterna att USA står bakom dem.

Enligt den halvstatiga nyhetsbyrån Fars deltog mellan 700 och 1 000 personer i en demonstration i Teheran. (TT)