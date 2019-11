Hopp om efterlängtad sol till första advent

Foto: Erik Johansen / NTB scanpix / TT

Regntunga skyar har dominerat november, men nu skymtar en ljusning i grådasket.

– Det blir en vändning lagom till första advent, med lite riktig vinterkänsla, säger meteorolog Henrik Reimer.

Tycker du att det har varit ovanligt grått och mörkt? Det är inget du inbillar dig. November har faktiskt varit ovanligt solfattig i hela landet, intygar Henrik Reimer, meteorolog på SMHI.

– På de stationer där vi mäter sol har de flesta legat under eller mycket under det normala när det gäller soltimmar. Det som sticker ut är Växjö som bara har haft tre soltimmar på hela november.

Fortsatt grått

Under måndagen väntas fortsatt gråväder, med undantag för chans till solglimt i nordligaste Norrland.

– Det blir, i alla fall i Götaland, Svealand och södra Norrland, fortsatt grått ganska långt in i veckan. Men under tisdag och onsdag börjar kallare luft dra in norrifrån. Det betyder att det inte blir lika mycket moln utan kan ge lite soltimmar den korta tid solen visar sig där uppe, säger Henrik Reimer.

Då kan det också bli ganska kallt, ner mot 20-gradersstrecket nattetid i nordligaste Norrland. Inga stora nederbördsmängder väntas under veckan, även om det kan bli en del snöbyar i norr och tidvis regn i söder.

Anders braskar

Mot helgen väntas den kalla och torra luften sprida sig söderut. På fredag kan det bli solchanser och minusgrader i Svealand.

– Till lördag täcker den kalla luften hela landet. Då kan man vänta sig en del sol på sina håll, säger Henrik Reimer, med reservationen att prognoser så långt i förväg alltid är osäkra.

Även om det i söder blir plusgrader på dagtid, så väntas minusgrader på nätterna i hela landet till helgen. Det betyder att Anders-dagen den sista november ser ut att braska, vilket är illavarslande för julsnön. I alla fall om man får tro det gamla talesättet: Anders braskar, julen slaskar.

– Som det ser ut nu kommer Anders att braska, intygar Henrik Reimer.

Britt-Marie Seibold/TT