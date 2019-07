Ingen svalka att vänta – sommarhettan består

Foto: JOHAN NILSSON / TT

Värmerekord och varningar för varma temperaturer. Sommarhettan består, och ser ut att hålla i sig över helgen.

I Ljusnedal i Härjedalen steg kvicksilvret till 29,4 grader under torsdagen – en temperatur som inte uppmätts på orten på 93 år.

-Det är den högsta temperaturen som noterats där sedan 1926, säger Sofia Söderberg, meteorolog på SMHI.

Torsdagens höga temperaturer, på runt 30 grader över stora delar av landet, ser ut att hålla i sig under fredagen.

-Det blir riktigt varmt i dag och på många håll blir det över 30 grader. De högsta temperaturerna kommer att vara i östra Norrland, Värmland, nordvästra Götaland och östra Svealand, säger Emelie Karlsson, meteorolog på SMHI, under fredagsmorgonen.

Under natten till fredag uppmättes tropiska nätter, det vill säga att temperaturen inte gick ner under 20 grader under natten, på två platser i Örebro län och på fyra öar, utanför Luleå, utanför Gävle, nära Kalix och i Stockholms yttre skärgård.

-Det är inte omöjligt att vi får tropiska nätter även under natten till lördag. Det är flera stationer längs Norrlandskusten som kan få det, och kanske också på Västkusten, säger Emelie Karlsson.

SMHI varnar

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för mycket höga temperaturer i Norrbottens och Västerbottens kustland och i Västernorrlands län.

-Det kommer att vara varmt i hela landet, inte bara i de områden som har klass 1-varningar. Anledningen till att man varnar i just de områdena är att de har haft höga temperaturer under flera dagar, säger Emelie Karlsson.

SMHI har också utfärdat meddelanden om höga temperaturer i hela landet, förutom i fjälltrakterna. Meddelanden om höga temperaturer utfärdas då den maximala dygnstemperaturen förvänta ligga på minst 26 grader under tre dagar i rad.

-Meddelandena om höga temperaturer utfärdas framförallt för att uppmärksamma sjukvården om att det är varmt. Svenska folket i allmänhet tycker att temperaturer mellan 26 och 30 grader är trevligt. Men höga temperaturer kan ställa till det för de som är i riskgrupper, som gamla människor och små barn, säger Emelie Karlsson.

Inrättar "kylrum"

I exempelvis Botkyrka har bostadsbolaget Botkyrkabyggen inrättat "kylrum", en lokal med AC, i alla sina bostadsområden, rapporterar Dagens Nyheter. Kylrummen finns i Tumba, Storvreten, Norsborg, Alby och Fittja. Två av Botkyrka kommuns seniorbostäder har också blivit utrustade med AC, skriver Dagens Nyheter.

Värmen fortsätter under helgen och under lördagen väntas temperaturer mellan 28 och 32 grader på många håll i landet.

-Värmen håller i sig över helgen. Men på söndag börjar det långsamt komma ner svalare luft från nordost, även om det är fortsatt varmt i nästan hela landet. På måndag sprider de lägre temperaturerna ner sig över landet och på tisdag kommer det bli betydligt svalare, säger Emelie Karlsson.

Jenny Rydberg/TT