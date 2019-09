Inställt: Växjöresenärer drabbas av stor charterkonkurs

Foto: Johan Nilsson/TT

Den brittiska resejätten Thomas Cook, som äger Ving, har försatts i konkurs.

Alla Vinggruppens flyg ställs in under dagen – över 3 000 svenska resenärer drabbas. I Växjö drabbas cirka 400 charterresenärer.

– De som skulle åka under dagen får pengarna återbetalda. Dom som är strandsatta vet vi ännu inte hur dom ska kunna ta sig hem, säger Ulf Axelsson som är vd för Småland Airport.

Thomas Cook uppger att man inte har lyckats övertyga ägarna om att man ska reda ut den svåra ekonomiska situation som man har hamnat i – trots "stora ansträngningar". Därför ser sig styrelsen inte ha något annat val än att omedelbart begära företaget i konkurs.

"Det är en fråga om djup ånger för mig och resten av styrelsen över att vi inte har lyckats. Jag vill be om ursäkt till våra flera miljoner kunder och tusentals anställda, leverantörer och samarbetspartner som har stöttat oss i många år", säger vd Peter Fankhauser i uttalandet.

"Detta är en djupt sorglig dag för företaget som var banbrytande med paketresor och gjorde resor möjliga för miljontals människor runt om i världen", fortsätter han.

Många svenska resenärer påverkas eftersom Vinggruppen ägs av Thomas Cook – 1 706 resenärer skulle ha flugit ut från Sverige i dag, och 1 554 skulle ha åkt hem från olika orter.

– Det är måndagen just nu där vi har behövt ställa in. De som reser hem med andra flygbolag än med Thomas Cook kommer hem i dag, men alla andra flighter är berörda.

Foto: Lennart Ernstsson

Ett av flygen som drabbas skulle landa på Småland Airport i dag vid fyratiden. Det är ett charterflyg från Cypern, som skulle lyfta igen strax före klockan sex med nya Växjöresenärer. Totalt är det cirka 400 Växjöresenärer som drabbas i dag av de inställda flygningarna.

Hur påverkats Växjö flygplats av det här?

– Efter det beskedet som vi har fått är det två flighter som påverkas, en ankommande och en avgående till Cypern, berättar Ulf Axelsson som är vd på Småland Airport.

Vad händer nu?

– Det som händer nu är att de som skulle åka under dagen får pengarna återbetalda. Dom som är strandsatta vet vi ännu inte hur dom ska kunna ta sig hem utan Ving jobbar på nu att försöka få tag i ersättningsflyg.

När fick ni veta vad som hänt?

– Strax för klockan sju i morse. Man blir alltid chockad av ett sådant här besked och man tänker på de drabbade passagerarna i första hand givetvis. Jag hoppas att Ving nu letar rätt på alternativa flygoperatörer som kan utföra deras flygprogram så att inte fler kunder från vår flygplats blir drabbade, säger Ulf Axelsson.

Ungefär samma antal svenska resenärer ska åka med det berörda bolaget i morgon, men där kan inte Ving ge några besked än.

– Så fort vi har ny information om den flygande verksamheten går vi ut med det. Vi har tills vidare sagt måndagen, men i nuläget så får man invänta information. Har man inte hört något är flyget inte inställt, säger Henriksson.

TT: Om man vill boka av för att man är orolig över om kommande resor blir av – vad gäller då?

– Det är ett tillfälligt stopp i flygtrafiken. Det är normala avbokningsregler som gäller. Men det är som alltid när man bokat paketresa, skulle det ställas in får man pengarna tillbaka, säger Henriksson.

Vings kunder skyddas av den svenska resegarantin, vilket innebär att man ersätts om resan ställs in eller avbryts.

I Vinggruppen i Norden ingår varumärkena Ving, Spies, Tjäreborg och Globetrotter.

"Det innebär tills vidare att Vinggruppens flygbolag, Thomas Cook Airlines Scandinavia, är förhindrade att flyga. Ledningen för flygbolaget i Norden har därför fattat beslut att ställa in samtliga flygningar under måndagen. Samtidigt utvärderas all övrig flygtrafik och som ett resultat av TC Groups konkurs har Vinggruppens ledning tills vidare beslutat att ställa in alla flygresor från Norden", skriver företaget i ett pressmeddelande.

Den brittiska flygmyndigheten CAA arbetar nu för att få hem över 150 000 brittiska resenärer under kommande två veckor, rapporterar Reuters.

Problemen för Thomas Cook anses ha mynnat ur osäkerheten runt brexit, vilket fått britterna att avvakta med semesterbokningar, samtidigt som konkurrensen bland resebolagen har ökat.

Thomas Cook bildades i Storbritannien 1841 och arrangerade då tågresor. Efter andra världskriget började man med paketresor med till Europa. Företaget har 22 000 anställda världen över, 9 000 i Storbritannien, och 3 000 hotell världen över är knutna till företaget.