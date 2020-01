Kidnappare skulle driva ondska ur tidningsbud

Foto: Johan Nilsson/TT

Ett tidningsbud kidnappades i en lägenhet i Kristianstad och misshandlades grovt i flera timmar.

I rättegången, som inleddes på torsdagen, uppgav försvararen att den åtalade ville driva ut onda krafter ur offret.

Kidnappningsdramat den 12 augusti i fjol började med att en 25-årig man under knivhot tvingade in tidningsbudet i sin bostad i centrala Kristianstad. I fem timmar hölls tidningsbudet fången i lägenheten. Han tvingades inta narkotika och dricka alkohol – och knivhöggs över hela kroppen. Dessutom krävde 25-åringen att han skulle klä av sig naken och be för sitt liv.

Offret lyckades fly ut från balkongen och jagades av gärningsmannen på taket till flerfamiljshuset. Båda var nakna och blodiga när de upptäcktes av vittnen som larmade polis.

25-åringen har åtalats för bland annat människorov och synnerligen grov misshandel. Han åtalas även för att ha brutit sig in i flera andra lägenheter, där barn befann sig, och misshandlat en annan granne.

25-åringen nekar till brott, men erkänner en del av handlingarna – däribland att han skurit offret med kniv. Mannens försvarare menar att han trodde att han befunnit sig i en nödsituation där han tvingats driva ut onda krafter ur tidningsbudet, rapporterar Kristianstadsbladet.

Åklagaren yrkar på utvisning och att 25-åringen förbjuds att återvända till Sverige för all framtid. Rättegången pågår i Kristianstads tingsrätt i sex dagar.