Kraftigt vinsttapp för Svenska Spel

Statliga Svenska Spels vinst mer än halverades under första kvartalet jämfört med samma period förra året. Enligt vd Patrik Hofbauer förklaras tappet av omstruktureringen av bolaget och den nya skatt som infördes vid årsskiftet.

-Vi har gått igenom den största förändringen någonsin i Svenska Spels historia. Vi är glada att övergången till den nya spelmarknaden har gått bra och vi är nöjda med omställningen, säger han till TT.

I huvudsak handlar omställningen om att bolaget från årsskiftet är uppdelat i tre affärsområden efter olika spelformer. Den digitala försäljningen har ökat kraftigt och står nu för över en tredjedel av intäkterna. Det som tappat mest är värdeautomaterna Vegas som backat med 21 procent under kvartalet.

Nettospelintäkterna uppgick till 2 058 miljoner kronor under årets första kvartal. Det kan jämföras med intäkterna på 2 187 miljoner kronor under motsvarande period året före. Rörelseresultatet uppgick till 519 miljoner kronor, jämfört med 1 143 miljoner kronor under första kvartalet i fjol. Resultatet tyngdes av den nya spellagstiftningen som infördes vid årsskiftet och som innebär att skatt på 18 procent på skillnaden mellan spelarnas insatser och utbetalningar ska tas ut.

-Den första anledningen till resultatet är minskade intäkter och vi har fortfarande också kostnader för omställningen. Men den främsta anledningen är att 400 miljoner kronor har betalats i spelskatt. Det har varit ett märkligt kvartal där vi påverkats av flera nya faktorer.

Patrik Hofbauer lyfter också fram att 30 000 svenska spelkunder registrerat sig på Spelpaus, vilket innebär att de inte spelar alls.

