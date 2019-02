Kraftsamling mot halkan – inte över ännu

Foto: Håkon Mosvold Larsen/Scanpix NTB/TT

Snö blev tö och slask. Blöta vägar och trottoarer blev isbanor. När plusgraderna drog in över södra och västra Sverige blev det halt för trafikanterna. I Göteborg mobiliserar trafikkontoret för att hålla vägarna rena och minska risken för olyckor.

Vid halv nio på morgonen hade halkan inte lett till några allvarligare trafikolyckor, enligt Hans Lippens, presstalesperson vid polisregion Väst.

-Men på cykel- och gångbanor ska man nog passa sig och ta det extra försiktigt, säger han.

Upp till 150 fordon och maskiner jobbar med halkbekämpning i Göteborgsområdet på tisdagsmorgonen.

-Vi har full styrka ute för halkbekämpning, säger Håkan Johansson som är planeringsledare på trafikkontoret i Göteborgs stad.

Fokus på pendlingsstråk

Insatserna rör kollektivtrafiken, det större vägnätet runt staden och gång- och cykelvägarna som ingår i pendlingsstråken runt staden.

I andra delar av landet kan det också bli problem.

-I Stockholmsområdet och även i Karlstadsområdet ligger temperaturen nära noll grader, säger SMHI:s meteorolog Marie Staerk.

Men samtidigt som nederbördsområdet rör sig österut mot Baltikum kommer ny kalluft in över landet. Bara sydligaste Skåne får fortsatt plusgrader, så på sina håll finns risk för riktigt hala vägar.

-Det beror ju lite på hur man preparerar vägar, men förutsättningar för att det ska bli halt finns, säger Marie Staerk.

Enligt Trafikverket har halkan ännu inte orsakat några större problem i vägtrafiken.

-På stora vägar är det bra framkomlighet, på mindre vägar kan det vara lite svårare där det är snöslask. Vi har ingen indikation på att det ska vara väldigt halt, säger Camilla Hult vid Trafikverkets pressjour.

Tågtrafiken igång igen

Tågtrafiken ska så gott som vara i fas igen efter gårdagens förseningar och inställda avgångar, uppger SJ.

-Tågtrafiken har kommit igång. I princip fungerar allt som det ska, utom på sträckan mellan Stockholm och Nyköping där det är stopp mellan Nyköping och Vagnhärad på grund av kontaktledningsfel, säger Anders Edgren, presskommunikatör hos SJ.

Där leds tågen om och bussar har satts in.

Även mellan Varberg och Borås är tågen inställda fram till klockan 12 i dag, enligt Trafikverket. Stoppet beror på ett trasigt tåg som måste tas bort innan tågtrafiken kan börja gå igen.

Växlingar vanliga

Att vädret växlar på det här sättet är typiskt för årstiden, enligt SMHI. Och vi kan räkna med fortsatta vädersvängningar kommande dagar.

-Under vinterhalvåret har vi ofta lågtryck som passerar över Skandinavien vilket gör att man får lite omväxlande plus- och minusgrader. Nu har vi inte riktigt det här stabila väderläget när vi ligger på minus, utan kommande dagar kommer det att vara plus varvat med minus, säger Marie Staerk på SMHI.