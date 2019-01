Lärare sände kärleksbrev och sexofredade elev

Foto: Henrik Montgomery/TT

En lärare i Skåne åtalas för att ha sexofredat och skickat massor med kärleksmeddelanden till en tioårig pojke som gick på skolan där läraren arbetade.

Handlingarna ska ha begåtts under en period i början av 2018. Förutom kärleksbetygelser och andra meddelanden via chattappen Messenger ska läraren enligt åtalet också vid upprepade tillfällen med sina läppar ha vidrört pojkens mun under skoltid, skriver Kvällsposten.

I bevisningen finns bland annat skärmdumpar på 86 sidor med korrespondensen på Messenger. Det ska också ha varit där som pojkens vårdnadshavare upptäckte förhållandet.

Åklagaren konstaterar att pojken var i en stark beroendeställning till läraren och har till rättegången åberopat vittnesmål med pojkens mamma, skolans rektor, flera anställda på skolan och kamrater till den utsatta eleven.

Läraren åtalas för ofredande och sexuellt ofredande. Hans inställning till anklagelserna är inte känd, enligt Kvällsposten.