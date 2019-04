May: "Beklagar djupt att jag inte lyckats"

Foto: Francisco Seco

Brexit skjuts upp – igen. Det nya datumet för när Storbritannien ska lämna EU är senast 31 oktober i år. Den brittiska premiärministern ber om ursäkt för tidsförlängningen.

– Jag vet att frustrationen är stor hos många människor för att jag var tvungen att be om den här förlängningen. Storbritannien borde ha lämnat EU vid det här laget och jag beklagar djupt att jag hittills inte lyckats övertyga parlamentet om att godkänna avtalet, sade May under en presskonferens i natt.

En brexitförlängning innebär också en förlängning på premiärministerposten för Theresa May som lovat att avgå när parlamentet godkänt ett avtal för hur Storbritannien ska lämna EU. Men förseningen piskar upp ilskan och besvikelsen från konservativa politiker. Listan över kandidater som utmanar May växer.

Över 30 ministrar har slutat sedan valet 2017 och flera av dem, som den tidigare utrikesministern Boris Johnson, har vänt sig mot Mays strategi och blivit en av hennes största kritiker.

May har tidigare sagt att hon inte tänker acceptera att Storbritannien stannar i EU längre än till 30 juni vilket skulle innebära att landet tvingas delta i EU-valet i maj.

"Om premiärministern tänker hålla sitt ord, kan vi vänta oss hennes avgång senare i kväll?", twittrade den konservative brexitanhängaren och parlamentsledamoten Peter Bone efter nattens besked.