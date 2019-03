Medan du sov: Här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Rattfyllerist stoppades i Växjö, Sverige kan återinföra säljakt och Premier League-stjärnan funderar på att byta sport. Här är nattens nyheter – lokalt och i omvärlden.

Kalmar/Kronoberg

En förare stoppades i natt av polisen i Växjö. Vid en rutinkontroll visade sig att personen var påverkad alkohol.

– Personen blåste 0,52 promille. Så vi beslutade att ta körkortet också, säger Per Bergendahl, inre befäl vid polisen i Växjö.

Sverige

Det ökade antalet sälar i Bottenviken ställer till problem. Därför vill riksdagens miljö- och jordbruksutskott att licensjakt på sälen ska införas.

Antalet sälar i Bottenviken har ökat under lång tid, i dag bedöms det finnas runt 30 000 sälar i området, främst vikaresäl men också gråsäl. Den skyddsjakt på säl som finns i dag räcker inte och fiskerinäringen, som upplever att problemen med sälskador växer, vill se licensjakt så snart som möjligt.

– Det behöver genomföras snabbt om vi ska ha kvar något yrkesfiske i Sverige. Ja, om vi över huvud taget ska ha kvar fisk i haven, säger fiskaren Ingvar Lerdin till tidningen.

Enligt NSD har frågan behandlats av riksdagens miljö- och jordbruksutskott, som nu anser nu att licensjakt bör införas efter att ha behandlat motioner i ämnet.

Sälarna äter stora mängder fisk och konkurrerar med fisket. Sälen förstör också fiskarnas redskap.

– Licensjakten kanske gör att vi kan hålla sälpopulationen som den är i dag men för att få ner den kommer det behövas andra åtgärder, exempelvis att vi ska betala för dem som jagar säl, säger Mattias Karlsson (M) till NSD.

Han är en av riksdagsledamöterna som lämnat in en motion om licensjakt på säl, och som tror att det går att uppnå en politisk majoritet. Om förslaget går igenom kan jakten komma igång nästa år.

Allmän jakt på säl förbjöds 1974.

Världen

Två personer har dödats och två är kritiskt skadade sedan en gärningsman öppnat eld vid en korsning i nordöstra Seattle.

Gärningsmannen ska ha gått fram mot en kvinna och skjutit henne, innan han öppnat eld mot en buss. Föraren av bussen träffades, men lyckades vända fordonet och köra därifrån.

Skytten öppnade därefter eld mot en förare i en personbil, och dödade honom. Därefter hoppade han in i bilen när polisen närmade sig, och körde på ett annat fordon, där föraren omkom i kraschen.

Polisen grep därefter den misstänkte, som har förts till sjukhus med icke-livshotande skador, och har ännu ingen förklaring till vad som låg bakom händelsen.

Harry Kane är känd för att ha krut i dojan. Nu drömmer fotbollsstjärnan att få frälsa även den amerikanska publiken i deras version av fotboll.

Den engelske landslagsmannen i fotboll gjorde flest mål av alla i VM i fjol och ligger just nu tvåa i Premier Leagues skytteliga.

Men Harry Kane nöjer sig inte med att ha lyft England och Tottenham till nya höjder – nya mål hägrar på andra sidan Atlanten. Om 25-åringen får som han vill ska han bli kicker i NFL, proffsligan för amerikansk fotboll.

– Det är på riktigt. Det är något som jag absolut vill testa om tio, tolv år, säger Kane till amerikanska tv-kanalen ESPN.

Kane säger sig vara stort fan av amerikansk fotboll och har via sociala medier blivit kompis med en av de största inom den sporten, New Englands quarterback Tom Brady. Just Brady är en stor inspirationskälla till NFL-drömmarna.

– Inte många trodde att han skulle bli så bra eller ens spela i NFL, och så gick han och blev en av de bästa någonsin, säger Kane om sin kompis.

Även driften att bli bäst ligger bakom tankarna.

– Om man spelar i Premier League och fotbolls-VM och sedan i NFL, skulle man inte då kunna bli ansedd att vara en av de främsta idrottsmännen någonsin?