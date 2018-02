Pantade miljoner till välgörenhet

Kunderna hos Coop var lite snålare med biståndsknappen på pantmaskinerna i fjol än året före.

Hos Ica trycktes det desto mer.

Totalt skänktes pant för över 13 miljoner kronor via de två butikskedjorna.

Välgörenhetsorganisationen Vi-skogen fick in nästan 6 miljoner kronor via pantmaskiner i 611 Coop-butiker under 2017. Det motsvarar 1,7 kronor för varje pantad 100-lapp, skriver organisationen i ett pressmeddelande. Pengarna har kunnat användas till att plantera runt 300 000 träd i Rwanda, Tanzania, Kenya och Uganda.

– De här pengarna som är spontana gåvor är så otroligt värdefulla för oss. För bara 20 kronor kan en bondefamilj vi jobbar med börja plantera träd vilket hjälper dem klara klimatförändringarna, säger Henrik Brundin, vice vd för Vi-skogen.

Mest generösa var invånarna i Danderyds kommun där 6,1 kronor av varje pantad 100-lapp skänktes bort. Vaxholm kommer på andra plats följt av Lidingö, Vadstena och Uppsala.

Men fjolårets totalsumma är runt 100 000 kronor mindre än 2016 och långt ifrån rekordåret 2014 då organisationen fick in 8,1 miljoner.

– Vi vet inte varför det skänks mindre, ett skäl kan vara att knappen finns i något färre butiker i år. Men oavsett det har vi ju samlat in nästan 86 miljoner sedan starten 2004 och det är otroligt bra, säger Henrik Brundin.

För Röda korset, som samarbetar med 630 Ica-butiker runtom i Sverige, har det gått i motsatt riktning.

"2017 slogs ett nytt rekord för skänkt pant via den så kallade Rödakorsknappen på pantmaskinerna i Icas butiker. 7,6 miljoner kronor blev summan som Icas kunder totalt skänkte till Röda Korsets arbete med att rädda liv och ge hopp i Sverige och världen", skriver Fredrik Hammarbäck, Röda korsets pressansvarige, i ett mejl.

Bästa butik ligger i Malmö där 8 610 kunder samlade in nästan 130 000 kronor till organisationens arbete. Men de mest givmilda kunderna fanns även där i Stockholm. Nio procent av pantarna på Ica Esplanad på Östermalm i valde att skänka sina pengar till Röda korset.