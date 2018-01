Det har inte varit många chanser till skid- och pulkaåkning i landets södra delar. Men till veckan kan det bli dags. SMHI förutspår ett "omfattande" snöfallsområde.

– Snöfallsområdet berör hela landet och framför allt under tisdagsdygnet. Och mest snö kommer i södra delen av landet, säger meteorolog Malva Lindborg vid SMHI. I Skåne, Blekinge, vid Västkusten, Öland och Gotland, blir det snö med inslag av regn. Men i övrigt blir det snö som kan ligga kvar ett tag – till glädje för vintersportare. – Generellt faller mellan fem och tio centimeter, och lokalt mer än en decimeter. Och det blir minusgrader på nätterna, så snön kan ligga kvar ett tag. Sedan är mer snöfall på väg in i slutet av veckan, säger Malva Lindborg. Snöfallet kommer i kombination med friska och hårda vindar, så det kan bli besvärligt väglag. – Vi går ut med varningar ett dygn innan, så det kan vara värt att hålla koll under söndag – måndag, säger Malva Lindborg. Norra Sverige har mer snö än vanligt denna januarimånad, medan det i södra delen av landet är lite mindre snö än normalt. Mest snö på lördagsmorgonen har Jokkmokk, enligt SMHI:s observationer. Där har snötäcket uppmätts till 120 centimeter.