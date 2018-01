Facebookgrundaren Mark Zuckerberg, skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnson eller kanske tv-profilen Oprah Winfrey?Nästa presidentval är mer än två år bort men i USA går spekulationerna vilda om vilka kändisar som kan tänkas satsa på Vita huset.

Att presidentämbetet innehas av Donald Trump – en affärsman som varken hade militär eller politisk erfarenhet innan han vann presidentvalet, men däremot var känd från dokusåpan "The Apprentice" – kan ha en uppmuntrande inverkan på skådespelare och entreprenörer med politiska ambitioner.

– Det senaste valet visar att vad som helst kan hända, konstaterade skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnson för en tid sedan för tidsskiften Vanity Fair.

Det finns också tidigare referenser som Ronald Reagan som blev Kalifornienguvernör och senare USA:s president efter att ha jobbat som skådespelare. Även skådespelaren och bodybuildern Arnold Schwarzenegger sadlade om och blev guvernör i Kalifornien.

Här är några av dem som förekommer i spekulationerna inför presidentvalet den 3 november 2020:

Mark Cuban, 59 år; affärsman, tv-personlighet och ägare av basketlaget Dallas Mavericks.

Den omskrivne Cuban sade nyligen till tv-kanalen CNBC att han aktivt överväger att ge sig in i politiken och att han kan göra ett bättre jobb än president Trump. Cuban är en av grundarna till mediebolaget 2929 Entertainment som producerar film och tv-serier – och som bland annat äger rättigheterna till "Sex and the City". Var en av investerarna i tv-programmet "Shark Tank" (liknar svenska "Draknästet", där entreprenörer presenterar idéer för en panel av investerare). Cuban är kritisk till Trump som i sin tur har twittrat att Cuban inte är smart nog att vara överbefälhavare.

Oprah Winfrey, 63 år; tv-personlighet och affärskvinna.

Programledaren, skådespelerskan och filantropen Oprah Winfrey är en av USA:s mest kända kvinnor. Genom åren har hon gång på gång understrukit att hon inte har politiska ambitioner – men hennes namn dyker ändå upp i omröstningar om vem Demokrat-väljare helst vill se som kandidat 2020. Och i en intervju med nyhetskanalen Bloomberg i våras svarade Winfrey varken ja eller nej på frågan om hon övervägde att ställa upp, utan noterade i stället att politisk erfarenhet inte längre krävs för att bli president.