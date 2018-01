Stormigt Europa skördar flera liv

En kraftig storm härjar över västra Europa. Minst åtta dödsfall har rapporterats i Nederländerna, Belgien och Tyskland. I Storbritannien har flera skolor stängts och all trafik stoppades tillfälligt på flygplatsen Schiphol i Nederländerna. Trafiken med fjärrtåg i Tyskland har stoppats.

Vindhastigheter på uppemot 40 meter per sekund har uppmätts.

Samtliga fjärrtåg i Tyskland ställs in under dagen till följd av ovädret, och det tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahn meddelar att de tåg som redan kör kommer att få bli stående när de når närmaste station.

Minst två personer har dödats i Nederländerna som en direkt följd av stormen, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Träd har blåst omkull, lastbilar har blåst av vägen och hundratals flygningar har ställts in från Amsterdams flygplats Shiphol, en av de mest trafikerade flygplatserna i Europa. Flera avgångar från Sverige har också ställts in under dagen och många bolag dras med förseningar.

– Det har släppts på en del flyg till Amsterdam från Sverige nu, säger Josabeth Sahlénius, presskommunikatör på Swedavia till TT.

Enligt Schiphols hemsida har man återupptagit flytrafiken igen, men man dras med förseningar och en del fortsatt inställda avgångar.

I Storbritannien har snö och hårda vindar lett till strömavbrott, hundratals stängda skolor och stora problem i trafiken, skriver The Guardian.

Även i Belgien har blåsten ställt till problem. I Grez-Doiceau, två mil sydost om Bryssel, omkom en kvinna på torsdagsmorgonen när ett träd föll över hennes bil, rapporterar tidningen Le Soir. Tidningen skriver också att alla parker i Bryssel stängts tills vidare på grund av de hårda vindarna.

I Tyskland varnade det meteorologiska institutet DWD tidigt för hårda vindar, med byar upp till 32 meter per sekund. På flera håll har barn och ungdomar fått stanna hemma från skolan av säkerhetsskäl. I regioner där orkanbyar väntades uppmanades folk att stanna inomhus.

Minst fem människor har mist livet i Tyskland, bland dem två brandmän som omkom under olika räddningsuppdrag och två lastbilsförare vars fordon fångades av vindbyarna. En 59-årig man dog när ett träd föll över honom i Nordrhein-Westfalen i nordvästra Tyskland, rapporterar nyhetsbyrån AFP.

Utöver den kraftiga blåsten har även halka lett till stora problem. I Baden-Württemberg i sydvästra Tyskland omkom en 23-åring under natten mot torsdag, sedan bilen han färdades i krockat med en långtradare.