Tågstopp mellan Malmö och Lund – förseningar på flera håll

På tisdagsmorgonen var det stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund, uppger Trafikverket. Det har lett till förseningar och inställda tåg även på Ystadsbanan och Trelleborgsbanan.

All tågtrafik var under flera timmar inställd mellan Lund och Malmö C. Anledningen uppgavs vara en misstänkt olycka. Polisen hade begärt stoppet.

Händelsen inträffade i Burlöv, enligt Skånetrafiken. Till en början trodde man att det rörde sig om en påkörd person, men efter att polisen och räddningstjänsten undersökt platsen konstaterade de att det troligtvis rörde sig om en påkörd fågel, skriver Sydsvenskan.

Pågatågen mellan Malmö och Ystad/Simrishamn körde på en annan bana direkt mellan Oxie och Malmö C. Det gällde tåg som körde i riktning mot Malmö, uppger Trafikverket.

I riktning mot Ystad och Simrishamn var vissa avgångar inställda under morgonen. Detsamma gällde tågen till och från Trelleborg. Förseningar kvarstår även efter att stoppet hävts klockan halv nio. Följ trafiken på Skånetrafikens hemsida.

Enligt uppgifter från resenärer var det mycket bristfällig information till resenärerna.