Tiggeriförbud en skiljelinje i valet

Ett nationellt tiggeriförbud eller inte, det är en fråga där de politiska partierna tvingats positionera sig. M har nyligen slutit upp vid SD:s sida i frågan. Övriga riksdagspartier motsätter sig förbudslösningen, utom då KD som tycker att frågan ska hanteras kommunalt.

I Växjö, liksom i många andra av landets kommuner, har de senaste årens ökade tiggeri skapat diskussioner. Enligt en opinionsmätning genomförd av Novus i april var 62 procent av svenskarna för ett tiggeriförbud medan 20 procent var emot.

Sverigedemokraterna har sedan länge varit tydliga med att de vill införa tiggeriförbud. Förra hösten anslöt sig Moderaterna och kom i våras med ett konkret förslag. Det förbud man vill införa ska rikta in sig på tiggeri som handlar om försörjning. Människor som ber om akut hjälp kommer alltså inte att beröras. Även organisationer som samlar in pengar ideellt ska undantas.

Lokala tiggeriförbud har diskuterats i många kommuner. I skånska Vellinge beslöt man i våras att införa ett sådant men det upphävdes av länsstyrelsen. Efter överklagande i två instanser har Högsta Förvaltningsdomstolen beslutat att pröva ärendet för att att ge ett prejudikat åt andra kommuner som funderar på att införa liknande förbud. Eskilstuna beslöt i juni att göra tiggeri, ”passiv pengainsamling”, tillståndspliktig. Det är nu upp till länsstyrelsen där att avgöra om modellen är förenlig med ordningslagen.

Foto: Urban Nilsson

Hur ser då butiksägare på saken? John Curovac, vd för Cityhallen i Växjö, skulle gärna se ett förbud mot tiggeri.

– Personligen tycker jag synd om dessa individer men jag tror att man måste försöka hitta andra sätt att hjälpa dem, till exempel genom olika organisationer.

Men är tiggeriförbud rätt väg?

– Ja, jag tror det vore bra både för dem och för allmänheten.

Jonas Lööf, butikschef för Willy's Teleborg, vill för sin del varken ta ställning för eller emot ett tiggeriförbud.

– Ska jag vara ärlig så tycker jag ingenting i frågan, det är mina kunder som tycker. Det är nog hälften för och hälften emot ett förbud. Och nu är det ju som det är.

Som handlare, upplever du tiggarna som störande?

– Nej, inte som något problematiskt. Det är naturligtvis tragiskt att människor behöver tigga men att förbud är kanske inte den bästa lösningen. Det borde finnas andra sätt, men det är inte riktigt mitt gebit att komma på vad man ska göra.

Regeringen har valt att gå en annan väg än tiggeriförbud och riktar istället in sig på dem som profiterar på verksamheten. Den 1 juli i år skärptes lagstiftningen mot människohandel och två nya brott infördes i brottsbalken: utnyttjande av annans nödläge och otillbörligt ekonomiskt utnyttjande av annan. Lydelsen är att den som ”exploaterar en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri, döms för människoexploatering till fängelse i högst fyra år”. Är tiggaren under 18 år kan exploatörens dömas även om det inte förekommit tvång eller vilseledande.

I december 2017 slog polisen till mot en liga som ska ha utnyttjat tiggare i Växjö. Sju personer sitter häktade men åtalet, som ska lämnas in i september, kan komma att omfatta fler personer.