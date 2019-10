Tonåring skottskadad i Huskvarna

Foto: Stina Stjernkvist/TT

Det var en pojke i 13–14-årsåldern som skadades i den misstänkta skottlossningen i området Öxnehaga i Huskvarna på torsdagskvällen. Polisen har varit förtegen om händelsen, men bekräftade på fredagseftermiddagen att pojken har skador som tyder på att han blivit skjuten.

Händelsen rubriceras som mordförsök, men ingen har ännu gripits.

– Vi har arbetat med detta under natten men har inte någon misstänkt. Det har varit avspärrat på platsen under natten och vi kommer att fortsätta med en kriminalteknisk undersökning under dagen, sade Thomas Agnevik, presstalesperson hos polisen i region öst, till TT tidigare under fredagen.

Polisen larmades om den misstänkta skottlossningen strax före klockan 20 på torsdagskvällen. Pojken hittades skadad utomhus och fördes till sjukhus med ambulans.