Trump utreds för eventuella skattebrott

President Donald Trumps tidigare affärer utreds för eventuella brott av skattemyndigheterna i delstaten i New York efter en granskning av The New York Times. Enligt tidningen finns inslag av "direkta bedrägerier" – men en advokat förnekar att Donald Trump varit delaktig i några felaktigheter.

Det handlar om åtgärder för att undgå skatt när familjen Trump delade upp arvet efter presidentens pappa Fred Trump på 1990-talet. The New York Times (NYT) skriver att Donald Trump fick ut minst 413 miljoner dollar (nära 3,7 miljarder kronor) i dagens dollarvärde från pappans fastighetsimperium, tills stor del genom att smita från skatter.

Enligt NYT förde Fred Trump (som dog 1999) och hans fru Mary Trump (som dog 2000) över en förmögenhet på totalt över en miljard dollar (drygt 8,9 miljarder kronor) till sina barn.

Tidningen skriver att det finns inslag av "direkta bedrägerier" i familjens agerande och Fred Trumps barn fick större arv än de borde genom att inte betala de skatter som lagarna kräver. Donald Trump och hans syskon satte bland annat upp ett blufföretag för att dölja miljoner i gåvor från föräldrarna, enligt granskningen.

Nu har alltså skattemyndigheterna i staten New York börjat titta närmare på uppgifterna.

"Skatteavdelningen granskar påståendena i NYT-artikeln och arbetar energiskt med alla lämpliga möjligheter för utredning", skriver en talesperson för statens skattemyndigheter i ett mejl till affärssajten CNBC.

I sin granskning hänvisar NYT till omkring 100 000 dokument och intervjuer med före detta samarbetspartners till familjen Trump.

Donald Trump har inte kommenterat uppgifterna. Men en av hans advokater, Charles Harder, har släppt ett uttalande till tidningen.

"The New York Times anklagelser om bedrägeri och skatteflykt är 100 procent falska, och mycket ärekränkande. Det förekom inget bedrägeri eller skatteflykt av någon. De fakta som The Times baserar sina falska anklagelser på är extremt felaktiga", skriver han.

Harder tillägger att Donald Trump inte haft med några skatteåtgärder att göra, utan att de sköttes av andra familjemedlemmar som i sin tur förlitade sig på sakkunniga för att följa lagarna.

Till skillnad från tidigare presidenter har Donald Trump vägrat att offentliggöra sina deklarationer med uppgifter om bland annat skatteinbetalningar.