Valdebatt: Åkesson bojkottar SVT

Jimmie Åkesson avböjer all medverkan i SVT under lördag och söndag. Det innebär att han inte medverkar i SVT:s valvaka.

Bakgrunden är SVT:s beslut att ta avstånd från Åkessons uttalande under partiledardebatten.

Foto: Johan Nilsson/TT

Tidigare under dagen hade Sverigedemokraterna och SVT ett möte om partiets kritik mot SVT:s agerande efter gårdagens debatt.

SVT tog direkt efter partiledardebatten avstånd från Jimmie Åkessons uttalande under debatten om varför vissa utlandsfödda inte får jobb i Sverige. Åkesson sade bland annat att det beror på att "de inte är svenskar" och att de inte "passar in i Sverige".

SD krävde en ursäkt för kommentaren, men SVT backade inte. SVT:s divisionschef Anne Lagercrantz, som var med på mötet med Sverigedemokraternas presschef Henrik Vinge, försvarar agerandet.

– Nej, han fick ingen ursäkt. Vi har en radio och tv-lag i Sverige och vår bedömning är att det krävdes ett avståndstagande, säger hon.

– Det är svåra beslut att fatta och vi försöker att tillämpa det regelverk som finns. Jag ser fram emot att Granskningsnämnden får avgöra detta, säger Lagercrantz efter att Vinge meddelat att Sverigedemokraterna kommer att anmäla händelsen till just Granskningsnämnden.

Henrik Vinge öppnade redan före mötet för att partiet skulle bojkotta SVT under valkvällen.

– Det som skedde i går är en skandal. Det är inte SVT:s roll att lägga sig i en politisk debatt och ta ställning till ett politiskt parti, sade Henrik Vinge inför mötet.

Enligt Henrik Vinge bryter inte Jimmie Åkessons uttalande mot demokratiparagrafen.

– Journalister ska inte gå in och recensera på det här sättet, säger Henrik Vinge.

Men enligt SVT:s ansvariga utgivare Eva Landahl handlade det inte om en recension.

– Vi recenserade inte vad partiledaren sade. Vi tog avstånd från ett påstående som Jimmie Åkesson gjorde under debatten. Han pekade ut invandrare som en grupp som inte kunde bli svenskar och det är ett uttalande som vi tar avstånd från.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson nämnde också fredagens debatt under sitt tal på Värnhemstorget i Malmö under förmiddagen. Han står fast vid att det han sade under debatten inte strider mot SVT:s regler, och om de anser att det gör det så krävs enligt Åkesson "en större debatt om public service".

– Det är så enkelt för mig och det är så självklart att man tar seden dit man kommer. Och det kan ju inte vara kontroversiellt någon annan stans än i det märkliga land vi lever i, säger Åkesson.

Mattias Karlsson, gruppledare i riksdagen för Sverigedemokraterna, säger att han också haft telefonkontakt med en valobservatör från OSSE.

– De tog emot informationen med intresse och bad om att få en skriftlig redogörelse med källhänvisningar kring det här. Så vi utgår från att det kommer vara en del i deras fördjupade granskning, säger Mattias Karlsson till Aftonbladet.