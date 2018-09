Resultat klart – rödgröna höll undan

Nu är det klart. De rödgröna höll precis undan och får ett mandat fler än allianspartierna 144–143. Den preliminära rösträkningen är avslutad.

Drygt 26 300 röster skiljer blocken åt.

När räkningen av de cirka 200 000 utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna avslutades på eftermiddagen står det i det närmaste klart – de rödgröna höll undan med ett riksdagsmandat före Alliansen. Helt klart blir det först efter den slutgiltiga omräkningen som väntas bli klar tidigast fredag.

De rödgröna – S, MP och V – fick totalt 144 mandat. Alliansen – M, C, KD och L – fick 143 och SD 62 mandat. Totalt skiljer det cirka 26 300 röster mellan de traditionella blocken.

Under onsdagen hoppade ett mandat fram och tillbaka mellan C och SD. Även inom blocken har mindre justeringar skett under sluträkningen, MP tog ett mandat från S och L snodde ett mandat från KD.

Även valdeltagandet har tickat upp under sluträkningen och landar på 87,1 procent, det högsta sedan 1985 då 89,9 procent röstade.

Vem eller vilka som ska bilda regering är fortfarande en öppen fråga.

– Alliansen är det regeringsalternativ som är klart större än S och klart större än den nu sittande regeringen, sade Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor när Alliansens ledare höll pressträff på onsdagen.

Socialdemokraternas ledare, statsminister Stefan Löfven, räknar å sin sida förutom MP även in V i sitt regeringsunderlag.

– Om de (Allianspartierna) håller fast vid blockpolitiken kan det inte vara så att det block som är minst ska regera, det är fullständigt ologiskt, sade Löfven när han mötte pressen på onsdagen.

– Hur regeringen ser ut måste väl ändå avgöras av det slutliga valresultatet, sade Löfven.