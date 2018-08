Vann lottomiljoner – blockade vinnarambassadör

Foto: JESSICA GOW / TT

Svenska spel har nu fått tag i den person som blev Lottomiljonär i Karlshamn i helgen.

Mannen, som är i 60-årsåldern och arbetar inom industrin, vann exakt 2 068 924 kronor.

– Vi fick kontakt först under måndagen och då berättade han att han hade blockat mitt telefonnummer på lördagskvällen för han förstod inte vem som kunde ringa flera gånger så sent på kvällen, säger svenska spels vinnarkommunikatör Johanna Alba efter att under måndagen ha fått gratulera mannen till miljonvinsten.

Dragningen var på lördagen men mannen rättade sin rad först på söndagsmorgonen. Han beskriver i pressmeddelandet hur han höll på att svimma i soffan, men att han lyckades ta sig upp på övervåningen för att visa beskedet om vinsten för sin fru.

– Jag höll bara upp mobilen och sa åt henne att titta men hon såg att jag var uppjagad och ville inte se på mobilen för hon trodde att jag hade tagit bild på något djur som katten släpat in, säger han i pressmeddelandet.

Vinnaren, som har önskat att få vara anonym, har ännu inte helt börjat planera för vad vinsten ska användas till.

– Vi ska landa lite och se men byta bil kommer vi göra i alla fall. Frun säger att jag måste köpa en täckjacka också, säger han i pressmeddelandet.