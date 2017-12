Tiden flyger i väg. Nu har klockan slagit tolv på flera platser runtom på jorden. I Indonesien slog klockan midnatt vid 18 svensk tid och firades med ett massbröllop i huvudstaden Jakarta.

Men 2018 började redan elva på förmiddagen svensk tid – i den lilla önationen Samoa.

Efter Samoa, som välkomnade det nya året i förmiddags, kom turen till Nya Zeeland, och ögrupperna Tonga och Fiji. Därefter skålade nordöstligaste Ryssland in 2018, bland annat i staden Anadyr, där klockan slog midnatt klockan ett svensk tid, och den australiska östkusten med Sydney, Melbourne och Canberra klockan två.

Foto: David Moir

I Sydney hade omkring 1,5 miljoner människor samlats för att beskåda det pampiga fyrverkeriet, som i år var i regnbågens färger, eftersom parlamentet i Canberra nyligen röstade för att legalisera samkönade äktenskap.

Klockan 18 svensk tidslog kalendern om till 2018 i Indonesien. I Jakarta firades detta med ett massbröllop, som ägde rum några timmar innan tolvslaget. Sammanlagt bytte 437 par ringar i ett stort tält inne i staden. Många bar traditionella, indonesiska klädesdräkter i matchande färger, skriver nyhetsbyrån AFP.

Foto: Dita Alangkara

Även på flera andra håll har människor hunnit med att säga tack och adjö till 2017. Vid fyra på eftermiddagen ringde bland annat Japans huvudstad Tokyo in det nya året. Samtidigt som Krister Henriksson läser "Nyårsklockan" på Skansen i Stockholm firar största delen av Väst- och Centraleuropa, men även Tunisien, Niger och Kongo-Kinshasa.

Senare är det dags för den amerikanska kontinenten. Men i Kanada lär många välja att fira in det nya året inomhus, eftersom arktisk kyla svept in över stora delar av landet. Planerade utomhusfestligheter i bland annat Ottawa, Calgary och Edmonton har helt sonika ställts in, rapporterar CBS News. I Edmonton väntas temperaturen ligga på –29 grader Celsius, med vindens köldeffekt motsvarande –38 grader. när det gamla året vinkas av, enligt de kanadensiska väderprognoserna.

Sist ut är den lilla ön Niue i sydvästra Stilla havet, med omkring 1 600 invånare, som får vänta till tolv (lunchtid) på nyårsdagen svensk tid. När de går in i 2018 har Samoa, bara några mil längre västerut, redan avverkat hela årets första dag.