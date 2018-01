Tre politiska vildar bildar en ny politisk grupp i riksdagen.

De före detta sverigedemokraterna Pavel Gamov, Hanna Wigh och Margareta Larsson går samman och vill utröna möjligheterna till ett större ekonomiskt stöd.

Gamov, Wigh och Larsson har skrivit ett brev till riksdagsförvaltningen och meddelat att de bildat gruppen Sveriges partipolitiskt oberoende lista (SVPOL). Det rapporterar flera medier med hänvisning till Nyhetsbyrån Siren.

De politiska vildarna har gått samman "i syfte att underlätta arbetet med att infria väljarnas önskemål och förväntningar". De vill träffa förvaltningen för att diskutera vilket ekonomiskt stöd de har rätt till.

– Vi har fortfarande en politik som vi vill driva, säger Margareta Larsson till TT.

– När man har lämnat ett parti så försvinner också möjligheter till politiska sekreterare och sådant som kan vara till bra hjälp. Det handlar mycket om att organisera sig bättre, vara aktiv sista året och lyfta de frågor vi tycker är viktiga.

Margareta Larsson kom in i riksdagen på ett av Sverigedemokraternas mandat 2010 och lämnade SD 2015. Hanna Wigh och Pavel Gamov kom in i riksdagen efter valet 2014 och lämnade partiet under hösten 2017.

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

SD:s gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, anser att de tre bör lämna sina riksdagsplatser helt och hållet.

– Min uppfattning är att ingen av de här individerna är personvalda in i riksdagen. De har valts in på sverigedemokratiska mandat, för att föra en sverigedemokratisk politik så länge de har partiets förtroende, säger han.

– De borde ta sitt personliga och demokratiska ansvar och lämna de platserna, i stället för att tillskansa sig mer skattepengar som de enligt mig inte har rätt att vara i besittning av.

SVPOL meddelar att de har för avsikt att bilda ett kansli och eventuella anställningar till det beror på de ekonomiska förutsättningarna, enligt Larsson.

Vad gruppen tänker inför valet i höst är ännu oklart.

– Vi får ta en dag i taget och se vad det leder till, säger Margareta Larsson.