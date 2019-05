4 maj blir officiell "Star wars"-dag

Foto: Lucasfilm/AP/TT

Den 4 maj har länge firats av "Star wars"-fans runtom i världen, men nu blir dagen även en officiell dag i Kalifornien, skriver . Det är den lagstiftande församlingen i Kalifornien som på detta sätt väljer att uppmärksamma att Disneyland inviger sin nya del av parken med namnet "Star wars: Galaxy's edge" i slutet av månaden.

Det är oklart hur den 4 maj blev "Star wars"-dagen, men det står klart att företeelsen uppstått på grund av likheten mellan Jediriddarnas motto "May the force be with you" och "May the fourth be with you". När utnämningen av dagen gjordes under torsdagen i delstatskongressen i Sacramento hade Disney fixat dit en gigantisk ballong föreställande rollfiguren Yoda, samt en grupp som uppträdde i stormtrooper-uniformer.

"Lördagen den 4 maj är nu officiellt 'Star wars'-dagen i Kalifornien. May the fourth be with you", skriver delstatssenatorn Nancy Skinner till en bild på där hon poserar med bland annat en person utklädd till Darth Vader.