"Abbey road" listetta igen efter 49 år

Foto: Fabian Bimmer/AP/TT

The Beatles ikoniska album "Abbey road" från 1969 toppar den brittiska albumlistan. Det är andra gången albumet blir listetta – första gången var för 49 år och 252 dagar sedan, skriver .

– Det är svårt att tro att "Abbey road" fortfarande håller efter alla dessa år. Men återigen, det är ett jäkla coolt album", säger Paul McCartney enligt The Guardian.

Den 26 september var det 50 år sedan The Beatles släppte "Abbey road" och samma dag gavs albumet ut på nytt i en jubileumsutgåva.

Tvåa och trea på den brittiska albumlistan just nu är Liam Gallaghers "Why me? Why not" och Lewis Capaldis "Divinely uninspired to a hellish extent".