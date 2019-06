Alan Walker siktar på en helt ny publik

Foto: Fredrik Persson/TT

Den norska stjärn-dj:n Alan Walker släppte nyligen låten "On my way". Före sin spelning på Lollapalooza avslöjar han att mer musik är på gång.

Alan Walker lärde sig att göra musik tack vare videor på Youtube, och nu har hans mest spelade låt "Faded" över 2,4 miljarder visningar på samma strömningssajt. När det begav sig 2015 gick det så pass bra att han hoppade av skolan för att satsa helhjärtat på musikskapandet.

I dag räknas den 21-årige norrmannen som en av världens största dj:s. Förra året kom debutalbumet "Different world" och i mars släppte han singeln "On my way" tillsammans med Sabrina Carpenter och Farruko.

Spelningen på Lollapalooza är den första med hans nya scenshow – där konserten blir mer som en berättelse.

– Om man känner till Walker-universumet och mina musikvideor så vet man att allting är en berättelse, mina musikvideor följer en röd tråd, säger han.

"Väldigt exalterad"

På scenen uppträder Alan Walker i mask och många av hans fans har tagit efter. De kallar sig för Walkers och på Youtube har det norska stjärnskottet över 27 miljoner prenumeranter. Walkers, vanliga människor i samma typ av mask, är också återkommande i Alan Walkers musikvideor.

Inom kort kommer Alan Walker även att släppa ny musik. Han berättar att musikvideon till det kommande släppet är inspelad i Vietnam.

– Den nya singeln kommer att vara mer urban, jag är väldigt exalterad över att släppa den. Den är inte en typisk Alan Walker-låt, den är mer experimentell, men jag tror att fansen kommer att gilla den och jag tror att den kommer att nå ut till en helt ny publik, säger han.

"Kan förstöra idéer"

Något album är däremot inte aktuellt.

– Anledningen till att jag gjorde "Different world" var att jag under tre år hade massor av idéer till nya singlar. Framöver tror jag att jag kommer att släppa singel för singel, säger han.

Även om Alan Walker kan stoltera med att många låtar strömmats hundratals miljoner gånger har ingen hittills gått lika bra som "Faded".

TT: Kommer du att skapa en lika framgångsrik låt igen?

– Jag försöker att inte tänka på det sättet, jag tror att det kan förstöra många idéer om jag börjar jämföra dem med "Faded". Det är möjligt, men det är omöjligt att säga.