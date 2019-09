Alingsås Tidning stoppar utgivningen igen

Foto: ALINGSÅS TIDNING

"Tyvärr räcker inte pengarna för att trycka och dela ut en papperstidning i dag", skriver tidningen på . AT finns dock att läsa gratis i digitalt format på tidningens hemsida.

Också tidigare i september har utgivningen av papperstidning stoppats på grund av ekonomiska problem. Då var det första gången på 154 år som AT inte delades ut i Alingsås. Beslutet togs enligt tidningen av distributören.

AT ingår i koncernen WM Media som under en längre tid kämpat med ekonomin. I slutet på augusti fick de anställda på AT, Lerums Tidning samt Härryda-Posten & Partille Tidning, som alla ägs av WM Media, sina löner utbetalde sent eftersom bolagets pengar var slut, enligt tidningen Journalisten.

Papperstidningen ges vanligtvis ut tre gånger i veckan: till prenumeranter på tisdagar och lördagar och till alla hushåll i Alingsås på torsdagar.