Alkohol – mångmiljardsmäll för samhället

Fakta

Stiftelseägda analysföretaget Ramboll har tagit fram en studie åt Systembolaget som heter Alkoholens samhällsekonomiska konsekvenser – en beskrivande samhällsekonomisk studie.

Den visar att kostnaderna för alkoholkonsumtion i Sverige uppgår till 103 miljarder kronor under ett år. Studien visar att det under 2017 togs ut ungefär 625 000 alkoholrelaterade sjukdagar. Ungefär 660 000 av alla vårdbesök är alkoholrelaterade. Totalt utredde polis och åklagare 162 000 alkoholrelaterade fall under 2017.

Så här fördelar sig kostnaderna för alkoholkonsumtion i Sverige:

Försämrad livskvalitet, cirka 43 miljarder kronor

Produktionsbortfall, cirka 35 miljarder kronor

Sjukvård, cirka 15 miljarder kronor

Brottslighet, cirka 9 miljarder kronor

Studien har även tagit fram siffror för de nyttor alkoholen skapar. De samlade nyttorna uppgick till cirka 10 miljarder kronor.