Allhelgonahelg i Tjureda kyrka

I Tjureda kyrka bjuds det in till öppen kyrka under allhelgonahelgen. Det är en tradition sedan långt tillbaka och för många är det en hemvändarhelg då man träffar vänner och familj. På fredagen är det fikastund inne i kyrkan och på lördagen är det minnesgudstjänst.

Kyrkan är vackert belägen på en kulle vid Tjuredasjön. Församlingshemmet ligger tvärs över vägen, ett gult hus med vita knutar.

Ing-Mari Bogatic och Kerstin Carlsson tar emot mig en solig höstdag i Tjureda kyrka.

Ing-Mari är medlem av verksamhetsrådet och församlingsrådet i Söraby sedan länge. Kerstin startade barnverksamheten i Söraby för många år sedan och är nu medlem i verksamhetsrådet. Båda lägger ner mycket tid på att arbeta ideellt i församlingen.

Det är varmt och skönt inne i den stora kyrkan byggd 1862. Altartavlan föreställer Jesu dop och är målad 1808 av Nils Hagelberg.

Ing-Mari och Kerstin välkomnar mig framme vid altaret. De håller som bäst på att placera ut små

värmeljus på altarringen.

– Vi tänkte att vi gör det så allhelgonalikt som möjligt, säger Kerstin. Två tända vita ljus står på altaret. Altarduken är handvävd och har en spets i tekniken pinnspets. Den är tillverkad av församlingsbon Marianne Petersson i Åby. Altaret är långt och brett och ovanför står två madonnastatyer och blickar ner.

– Statyerna kom till kyrkan efter renoveringen på 1930-talet. Då gjordes nischerna och statyerna kom upp, säger Ing-Mari, men det var inte omtyckt. Många tyckte att det var ett katolskt inslag. De fick i alla fall vara kvar och nu tycker de flesta att de är jättefina.

Lite snett framför altaret står dopfunten som är hela åtta århundraden gammal. Cuppan, dopskålen, är av sandsten och är original från någon gång mellan 1170–1220.

Allhelgonahelgen har blivit lite av en hemvändarhelg för många församlingsbor i Tjureda med omnejd. På fredagen är kyrkan öppen mellan 14–18. En skylt vid vägen bjuder in till en kopp kaffe. Vädret vid allhelgonahelgen är ofta kallt och ruggigt och då går man in i kyrkan och värmer sig och träffar vänner efter att man tänt ljus på kyrkogården. Under eftermiddagen kommer någon av kantorerna och spelar en stund i var och en av Söraby församlings tre kyrkor.

På lördagen är det minnesgudstjänst. Då tänds ljus för alla våra församlingsbor som avlidit under året. I Tjureda kyrka finns en pyramidljusstake med ett ljus för varje avliden församlingsbo. Prästen läser upp namnen på de avlidna och två kyrkvärdar turas om att tända ljuset för varje namn. De anhöriga får sedan ljuset för sin närstående med sig hem.

Det händer mycket i Tjureda hela året och aktiviteterna är många i Söraby församling. Vår och höst har man församlingsaftnar i Tjureda. Fyra på våren och fyra på hösten. Då träffas man och lyssnar på föredrag, har en kort andaktsstund och äter en kvällsmacka.

Önskepsalmen är en annan populär händelse. Då får församlingen i kyrkan spontant önska psalmer. Sång och musik är viktigt i församlingens gudstjänster och sammankomster.

Den 13 oktober var det skördefest med auktion. Kyrkan pyntades med blommor, frukt, grönsaker, bröd och liknande. Efter högmässan är det auktion på hela härligheten i församlingshemmet där det också serverades soppa.

Ing-Mari visar upp församlingshemmets bokskatt. Det var en kvinna, som skänkte böckerna när hon skulle flytta. Det blev väldigt många böcker! Då och då har man bokcafe i församlingshemmet med hembakat och kaffe och försäljning av böcker. Alla intäkter går antingen till Diakonigåvan eller Kvinnojouren Blenda i Växjö.

Innan jag åker tar jag en sväng förbi askgravplatsen längst in på kyrkogården. Den är särskilt vacker nu på hösten när de japanska körsbärsträden lyser i rött. Området är cirkelformat och det växer lummiga planteringar runt om. Verksamhetsrådet deltog i designen av platsen och det är väldigt fridfullt där.

