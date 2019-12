Allsvenska meriter i Malmö FF:s damtrupp

Fakta

Målvakter: Emma Svensson (senast i Södra Sandby), Helena Ivarsson (Dösjöbro).

Försvarare: Beatrice Andersson (Dösjöbro), Johanna Fredriksson (do), Josefine Carlsson (do), Martina Sutalo (do), Lovisa Wifvesson (do), Madeleine Hejde (IK Wormo).

Mittfältare: Stina Stadig (Dösjöbro), Malin Gunnarsson (do), Cornelia Lindgren (do), Elvira Ramel (Lunds SK), Ida Hansson (IFÖ/Bromölla IF).

Anfallare: Anna Hellsten (Dösjöbro), Melina Skarström (do), Caroline Williamsdotter (Trelleborgs FF), Annelie Nilsson (do), Andrea Sjögren (Lilla Torg).

Tränare: Fredrik Jahnfors, Anders Nilsson, Emelie Erlandsson, Emelie Karström.