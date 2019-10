"And then we danced" kan få studentpris

Foto: Henrik Montgomery/TT

Den svenske regissören Levan Akins film "And then we danced" är nominerad till ett pris på den europeiska filmgalan EFA.

Dansdramat är en av fem filmer som har chans att få priset European University Film Award, som utses av universitetsstudenter i 25 europeiska länder.

Filmen finns även med bland de 46 bidrag som kan vinna pris för årets bästa europeiska film. På listan, som ska gallras ner under hösten, finns även Roy Anderssons "Om det oändliga".

"And then we danced", ett drama om homosexuell kärlek i Georgiens dansvärld, hade världspremiär på årets Cannesfestival och är Sveriges bidrag till Oscarsgalan.

Vinnaren presenteras den 5 december och årets EFA äger rum i Berlin 7 december.