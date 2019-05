Anne Hathaway ärad med Hollywoodstjärna

Foto: Richard Shotwell/AP/TT

Anne Hathaway är den senaste Hollywoodstjärnan i ordningen att få en egen Hollywoodstjärna på Hollywood Boulevard.

Vid en ceremoni på det celebra promenadstråket hyllades den 36-åriga filmstjärnan av bland andra skådespelaren och rapparen Awkwafina och regissören Dee Rees. Hathaway själv tog tillfället i akt att tacka sin fans.

– Ni är orsaken till att jag står här. Ni har dykt upp för min skull igen, igen och igen under de senaste 20 åren. Och låt oss vara ärliga, alla filmer var inte bra, sade Anne Hathaway, enligt .

Hathaway fick sin första roll i tv-serien "Get real" 1999 och 2001 slog hon igenom på allvar som Mia i filmen "En prinsessas dagbok". Sedan dess har stjärnan spelat i en lång rad filmer, däribland "The dark knight rises" och "Interstellar". Tillsammans med Rebel Wilson spelar hon huvudrollen i Chris Addisons kommande komedi "The hustle" som har svensk biopremiär den 17 maj.