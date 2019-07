Foto: Thibault Camus/AP/TT

Samtidigt som rapstjärnan Asap Rocky sitter frihetsberövad i Stockholm misstänkt för misshandel kommer han med ny musik.

Amerikanen står nämligen för rappen på den norske dj:n Alan Walkers nya singel "Live fast". Låten är en uppföljare till Walkers förra hitlåt "On my way" och blir också officiellt ledmotiv till mobilversionen av det populära spelet "PUBG", enligt ett pressmeddelande.