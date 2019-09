Backstreet Boys släpper ny musik

Foto: Andy Kropa/AP

Backstreet Boys ligger inte på latsidan under 2019.

Tidigare i år släppte det amerikanska pojkbandet albumet "DNA" och de befinner sig för närvarande på världsturné. Gruppen passar nu också på att släppa en ny singel tillsammans med producenten och artisten Steve Aoki, rapporterar .

Låten har titeln "Let it be me" och släpptes under fredagen.

Backstreet Boys grundades 1993 och består av Nick Carter, Brian Littrell, AJ McLean, Howie Dorough och Kevin Richardson. Pojkbandet uppträdde i Stockholm tidigare i år.