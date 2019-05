Bad Bunny till Smash i Stockholm

Foto: Jordan Strauss/AP/TT

Artisten Bad Bunny från Puerto Rico kommer till hiphopfestivalen Smash x Stadion i Stockholm i sommar.

Trap- och reggaetonsångaren Benito Antonio Martinez Ocasio, känd under artistnamnet Bad Bunny, slog igenom 2017 med låten "Soy peor". Under 2018 släppte han debutalbumet "X100pre" och hitlåten "Mia" tillsammans med Drake. Dessutom medverkade han på Cardi B:s hit "I like it" tillsammans med J Balvin.

"Bad Bunny överträffar sig själv med att släppa hitlåt efter hitlåt och siffrorna ljuger inte. Hans framgång har resulterat i priser i form av statyetter på MTV VMAs, Billboard Music Awards och Latin American Music Awards. Den 3 juli får vi äntligen se honom på svensk mark, för en exklusiv Sverigespelning! Med sin dansanta latino trap och reggaeton kommer han få Stadion att koka", skriver arrangörerna i ett pressmeddelande.

Festivalen Smash x Stadion hålls den 2–3 juli. Sedan tidigare bokade artister är bland andra Asap Rocky, Migos, Kodak Black, Juice Wrld, Gunna, Saweetie och JID k, samt den svenska rapparen ZE.