Basebollfansen buade ut Trump

Foto: Andrew Harnik/AP/TT

Donald Trump avrundade helgen med att gå på baseboll. Men om USA:s president hade förhoppningar om att bli hyllad tog han fel.

Trump kunde på söndagen bekräfta att IS högste ledare Abu Bakr al-Baghdadi är död. Några timmar senare gick han på baseboll för att se Washington Nationals ta emot Houston Astros i World series, finalen i den amerikanska proffsligan.

Men när han gjort entré på arenan buades han ut. The Washington Post beskriver hur publiken gick från ett hyllande av landets militära veteraner till ett högljutt buande som uppmättes till 100 decibel.

Publiken – åtminstone de som inte gillar sin president – skrek bland annat "Lock him up" ("Lås in honom", en parafras på Trumps "Lock her up" om rivalen Hillary Clinton), och "Impeach Trump", med syftning på den pågående riksrättsprocessen. Trump, som kom i sällskap med sin fru Melania Trump, uppges ha sett oberörd ut.

Hans besök på Nationals park var unikt. Presidenten har aldrig förr under sin tid på ämbetet besökt en match i någon av USA:s proffsligor, vilket i sig är unikt. Alla sittande presidenter sedan William Taft 1910 har kastat en ceremoniell förstaboll i en basebollmatch i proffsligan MLB, alla utom Trump.

Enligt The Washington Post anlände presidenten till arenan först till tredje spelomgången, och missade därmed inledningen, då den av Washington Nationals inbjudne kändiskocken José Andrés fick kasta första bollen. Andrés är en uttalad Trump-kritiker som i protest mot presidentens migrationspolitik drog sig ur planer på att starta en restaurang i dennes hotell i Washington.

På själva basebollplanen tog Houston en viktig seger. Laget har med tre raka bortasegrar vänt Washingtons 2–0-ledning i matchserien och leder nu, med 3–2. Nästa match spelas i Houston natten till onsdag, svensk tid, då utan landets president på läktaren. Laget kan då säkra World series-titeln.