Biotoppen: Tarantino fortsatt etta

Quentin Tarantino håller ställningarna på den svenska biotoppen med "Once upon a time in Hollywood". Högsta nykomling är thrillern "Angel has fallen" med Clive Owen. Även musikdokumentären "Amazing grace" om Aretha Franklin har letat sig in på listan.

1. (1) Once upon a time in Hollywood

2. (2) Lejonkungen

3. (Ny) Angel has fallen

4. (3) Fast & furious: Hobbs & Shaw

5. (4) The angry birds movie 2

6. (6) Good boys

7. (5) Husdjurens hemliga liv 2

8. (Ny) Amazing grace

9. (7) Spider-man: Far from home

10. (Ny) Ready or not

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå