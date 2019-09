Biotoppen: "Toy story 4" sågs av flest

Foto: Pixar

"Toy story"-serien är tillbaka – och det med besked. "Toy story 4" går in som etta på den svenska biotoppen och petar ned Tarantino-filmen "Once upon a time in Hollywood" till andraplatsen. Ny på listan är också svenska "438 dagar" som ligger fyra.

1. (Ny) Toy story 4

2. (1) Once upon a time in Hollywood

3. (2) Lejonkungen

4. (Ny) 438 dagar

5. (3) Angel has fallen

6. (4) Fast & furious: Hobbs & Shaw

7. (6) Good boys

8. (8) Amazing grace

9. (5) The angry birds movie 2

10. (7) Husdjurens hemliga liv 2

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå