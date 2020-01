Brandröken skjuter upp tennisen – igen

Foto: Michael Dodge/AP/TT

För andra dagen i rad tvingades kvalspelet till Australian Open skjutas upp på grund av för dålig luft.

Enligt prognosen ska luften bli bättre under de kommande dagarna.

Onsdagens kvalspel till Australian Open ställdes under förmiddagen, lokal tid, in. Även all träning utomhus stoppades.

Anledningen är den dåliga luften som till följd av bränderna i landets sydöstra delar ligger över staden.

Arrangörerna uppger att de tillsammans med australiska meterologiska myndigheten BOM konstant övervakar luftkvaliteten och kan stoppa spel även senare under dagen.

Chefen för delstaten Victorias hälsodepartement, Brett Sutton, tycker inte att åtgärderna är tillräckliga för att säkerställa spelarnas hälsa, men säger i ett uttalande att det inte är han som avgör frågan och att han förstår att även andra aspekter, inte minst ekonomiska, spelar in i beslutet att spela.

– Det är inte jag som måste ta det definitiva beslutet, men vi försöker ge de bästa råden om påverkan på spelarna som vi kan ge, säger han enligt ABC Sport.

Svalare väder på ingång

BOM uppgav på onsdagen att luften – som på tisdagen sades vara den sämsta på hela planeten – skulle bli bättre från och med onsdag eftermiddag. Svalare väder och efterlängtat regn ska då hjälpa till att skingra en stor del av brandröken.

Även under tisdagen ställdes kval och träning in under förmiddagen. När spelet återupptogs klagade flera spelare på röken.

En spelare, slovenskan Dalila Jakupovic, fick hjälpas av banan efter att ha tvingats ge upp sin match mot Stefanie Vogele, Schweiz. Kanadensiskan Eugenie Bouchard tog en medicinsk timeout i sin kvalmatch mot You Xiaodi och sade att hon hade ont i bröstet. Hon kunde dock återvända och vinna matchen.

Två svenskar ska spela

Arrangörerna uppger att spelet preliminärt kan återupptas under eftermiddagen, lokal tid. Bland spelarna som ska kvala under dagen återfinns svenskarna Johanna Larson och Elias Ymer, som möter polskan Urszula Radwanska respektive Emilio Gomez från Ecuador.

Om luftkvaliteten blir för dålig på grund av brandrök kan domare stoppa matcherna, precis som de gör vid extrem hetta eller regn. Melbourne Park har även tre stora arenor med tak och det finns åtta andra inomhusbanor, så arrangören räknar inte med några större förseningar i spelschemat på grund av brandrök.

Huvudturneringen inleds på måndag.