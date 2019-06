Brexitfrågan avgörande i brittisk ledarkamp

Foto: Yves Herman/AP/TT

Blir det BoJo, Gove, Hunt, Leadsom eller Javid? Eller någon av alla de andra?

Sättet att hantera brexit på lär bli avgörande när den formella kampen inleds om att efterträda Theresa May som partiledare och premiärminister i Storbritannien.

Efter alla om och men kring brexit avgår May på fredag den 7 juni från sin post som ledare för Konservativa partiet. Som premiärminister blir hon däremot kvar tills en efterträdare har sållats ut – och det kan mycket väl ta en månad eller mer.

Kandidaterna är många och skiftande. Både nuvarande och före detta ministrar har redan utlyst sitt intresse och lovat än det ena eller det andra inför kollegornas och partimedlemmarnas röstande.

Att synen på brexit kommer att avgöra är närmast givet.

Avtal eller inte?

Utrikesminister Jeremy Hunt satsar uppenbart på de tveksamma och ekonomiskt oroliga.

Det vore "politiskt självmord" att försöka driva igenom ett avtalslöst utträde ur EU, anser Hunt i ett inlägg i tidningen Daily Telegraph.

"Ett annat avtal är enda lösningen – och det kommer jag att driva på för om jag blir ledare", har Hunt skrivit i tidningen.

Förra arbetsmarknadsministern Esther McVey står på helt andra sidan.

"Enda sättet att leverera resultat på folkomröstningen är att aktivt ta till sig tanken om att lämna EU utan avtal", hälsar McVey i samma tidning.

Medan tidigare Londonborgmästaren och utrikesministern Boris Johnson försöker lova lite både och.

"Ingen vettig person skulle sikta uteslutande på ett avtalslöst utträde. Ingen ansvarstagande person skulle ta bort ett avtalslöst utträde från förhandlingsbordet", har Johnson deklarerat, även han i Daily Telegraph.

EU kan avvakta

Så gott som alla kandidater hoppas kunna övertyga EU om att börja ändra i det som förhandlats fram. Från EU:s sida är det dock fortsatt nej för allt annat än ändringar i den så kallade politiska deklarationen, om framtida relation mellan London och Bryssel.

Johnson, som fortsatt är favorit till efterträda May, har optimistiskt förklarat att EU brukar vika sig i sista stund om man bara är tuff i förhandlingarna.

Samtidigt är det snarare EU som just nu har triumf på hand. Att man inte vill ha ett avtalslöst utträde är en av de få saker som det brittiska parlamentet har hittat en majoritet för under våren. Därför kan EU relativt lugnt invänta utvecklingen. Om någon av Mays efterträdare försöker driva igenom ett lämnande utan avtal är risken stor för att det slutar i nyval. Och det är sannolikt det sista som någon Tory-ledare vill ha just nu, efter katastrofsiffrorna i vårens lokalval och EU-val.

Ännu en smäll väntar sannolikt på torsdag då en ny parlamentsledamot ska väljas i ett fyllnadsval i Peterborough, med nybildade Brexitpartiet som huvudfavorit.

Splittrat land

Storbritannien är djupt splittrat av brexit. Resultatet i EU-valet blev i princip 50–50 mellan brexitanhängare och brexitmotståndare. Skottland står redo att kräva en ny självständighetsomröstning om brexit blir av – framför allt utan avtal.

Theresa Mays efterträdare – vem det än blir – får sannolikt inte många chanser att ändra situationen.

Fakta Fakta: Tories kandidater Elva nya och gamla ministrar har hittills anmält sitt intresse för att ta över som partiledare i Konservativa partiet – och därmed även bli premiärminister: • James Cleverly, 49, biträdande brexitminister. Räknar med att kunna lämna EU utan avtal. • Michael Gove, 51, miljöminister. Brexitförespråkare som står bakom Mays avtalsförslag, men inte utesluter en hård brexit. • Matt Hancock, 40, hälsominister. Brexitmotståndare som svängt om och stödjer Mays avtal. • Jeremy Hunt, 52, utrikesminister. Ville inte lämna EU. Vill nu lämna, men med nytt avtal. • Sajid Javid, 49, inrikesminister. EU-skeptiker som röstade mot brexit 2016, men nu kan tänka sig att lämna EU utan avtal. • Boris Johnson, 54, tidigare utrikesminister. Hårdför brexitör som kan tänka sig lämna EU med eller utan avtal. • Andrea Leadsom, 56, tidigare gruppledare i parlamentet. Brexitförespråkare som lämnade sin position i maj i protest mot Mays senaste försök till utträdesavtal. • Kit Malthouse, 52, bostadsminister. Har föreslagit ett utträde med lång övergångsperiod där relationen till EU skulle förhandlas. • Esther McVey, 51, tidigare arbetsmarknadsminister. Brexitförespråkare som hoppade av regeringen i protest mot Mays avtal. • Dominic Raab, 45, tidigare brexitminister. Avgick i protest mot May i november i fjol. Vill ha ett nytt avtal, annars en hård brexit. • Rory Stewart, 46, biståndsminister. Anser att ett avtalslöst utträde vore skadligt. Källor: AFP, Reuters Visa mer...