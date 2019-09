Bryan Adams uppträder i Sverige

Foto: Jeff McIntosh/AP

För Bryan Adams svenska fans ser våren 2020 ljus ut. Då återvänder nämligen världsstjärnan till Sverige, uppger Live Nation i ett pressmeddelande.

"Summer of' 69"-sångaren gör tre konserter på svensk mark i mars nästa år – den 14 mars i Stockholm, den 13 mars i Göteborg och den 15 mars i Malmö.

Nyligen släppte Bryan Adams sitt 14:e album, "Shine a light", som fick gott bemötande av kritiker världen över.

Artisten slog igenom redan 1984 med låten "Run to you" och har sedan dess levererat internationella hittar som "(Everything I do) I do it for you" och "Heaven".