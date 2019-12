C More stängs ner för Com Hem-kunder

Foto: Janerik Henriksson/TT

Representanter för TV4 och Com Hem i det omfattande tv-bråket möttes på måndagen, men samtalen verkar inte ha lett till någon ljusning i konflikten. Nu meddelar TV4 att playtjänsten C More stängs för Com Hems kunder, skriver Dagens Nyheter.

"Vi har helt enkelt inte längre rätt att visa C More via Com Hem. Det är en följd av släckningen", skriver TV4:s presschef Charlie Forsberg i ett sms till tidningen på tisdagen.

Natten mot onsdag i förra veckan släcktes TV4:s och C Mores sändningar för Com Hems 1,6 miljoner kunder efter ett bråk om nya sändningsrättigheter.