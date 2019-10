Foto: Rogelio V. Solis

Den amerikanska byggmaskintillverkaren Caterpillar sänker vinstprognosen och redovisar ett försäljningsfall på 5,6 procent för årets tredje kvartal, ned till 12,8 miljarder dollar. Under motsvarande kvartal i fjol låg försäljningen på 13,5 miljarder.

Resultatet var sämre än väntat. Vinsten föll till 1,49 miljarder dollar eller 2:66 dollar per aktie. Det kan jämföras med 1,73 miljarder eller 2:88 dollar per aktie ett år tidigare. Analytiker hade i snitt räknat med en vinst på 2:90 dollar per aktie.

Caterpillar sänker prognosen för helårsvinsten till 10:90–11:40 dollar per aktie. Tidigare låg den på 12:06–13:06 dollar per aktie.

"Under fjärde kvartalet räknar vi nu med att slutanvändarnas efterfrågan kommer att vara oförändrad, medan återförsäljarna väntas fortsätta minska sin lagerhållning till följd av den globala ekonomiska osäkerheten", skriver koncernchefen Jim Umpleby i en kommentar.

Caterpillaraktien faller hårt i förhandeln inför New York-börsens onsdagsöppning.