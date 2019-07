Chris Kläfford gör succé i amerikansk tv

Fakta

Chris Kläfford heter egentligen Christoffer Sjögren. Kläfford är ett av hans mellannamn och ett släktnamn.

Han föddes 1989 i Lindesbergs kommun och fick sitt genombrott när han vann TV4:s "Idol" 2017. Innan segern hade han deltagit i tävlingen tre gånger. Under sin slutaudition av "Idol" 2017 tolkade Chris Kläfford John Lennons låt "Imagine", samma låt som han nu har charmat amerikanerna med. Klippet från "Idol" har i dag nära 4,4 miljoner visningar på Youtube.

Chris Kläfford är inte bara aktuell med "America's got talent". Han agerar även förband för Gyllene Tider under deras avskedsturné. Han släppte ep:n "Something like me" tidigare i år.