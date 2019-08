Civilt styre rycker närmare i Sudan

Foto: AP/TT

Sudans militärjunta och landets proteströrelse undertecknade på söndagen formellt den konstitutionella deklaration som parterna enats om dagen innan. Den 18 augusti ska medlemmarna i det så kallade styrande rådet tillkännages.

Beskedet om överenskommelsen, som kom tidigt på lördagsmorgonen, resulterade i spontana firanden runt om i Sudan. På söndagen undertecknades dokumentet av protestledaren Ahmed Rabie och militärrådets vice ledare Mohamed Hamdan Dagalo under en ceremoni i närvaro av medlarna från Etiopien och Afrikanska unionen. Ytterligare en ceremoni, inför utländska dignitärer, ska äga rum den 17 augusti varefter överenskommelsen träder i kraft.

– Medlemmarna i det styrande rådet kommer att tillkännages den 18 augusti, premiärministern ska utses den 20 augusti och regeringen den 28 augusti, säger protestledaren Monzer Abu al-Maali.

Civil majoritet

Det styrande rådet ska existera under en tre år lång övergångsperiod, varefter nya val ska hållas. I enlighet med en tidigare uppgörelse kommer rådet bestå av sex civila och fem militära representanter. Fem av de civila representanterna ska tillsättas av oppositionens paraplyorganisation Alliansen för frihet och förändring (FFC) medan den sjätte utses gemensamt av oppositionen och militären. Under övergångsperiodens första 21 månader ska rådet ledas av en general medan det under resterande 18 månader ska ledas av en civil representant.

Militärjuntan kommer att upplösas i anslutning till att rådet tillsätts.

Militära ministrar

Premiärministern – som enligt ska tillsättas av FFC – kommer att ansvara för att bilda en regering, där försvarsminister- och inrikesministerposterna dock är vikta åt militären. Därefter ska en lagstiftande församling tillsättas inom tre månader. FFC ska utnämna 67 procent av ledamöterna i den 300 personer starka församlingen medan andra politiska grupper – som saknar kopplingar till landets tidigare president Omar al-Bashir – ska bemanna resterande säten.

Det är ännu okänt vilka befogenheter regeringen och den lagstiftande församlingen ska ha och vilka frågor som ska kontrolleras av det styrande rådet.