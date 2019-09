Claire Denis skickar ut dödsdömda i rymden

Foto: Brian Ach/Invision/AP/TT

Med ”High life” har Claire Denis gjort sin första film på engelska. Att det har dröjt har en enkel förklaring.

En något stressad Claire Denis befinner sig i sitt hem i Paris när hon talar med TT på en sprakande telefonlinje. Ämnet är ”High life”, hennes film om hur ett gäng dödsdömda brottslingar sänds ut i rymden i ett rymdskepp.

De oprövade rymdfararna ska söka efter ett svart hål. Ombord finns bland annat Dr Dibs, spelad av Juliette Binoche, som under resan experimenterar med de andra och samlar in männens sperma för att kunna göra kvinnorna gravida.

Vänder sig mot genrebeteckningen

"High life" är inte en scifi-film enligt traditionell modell, och Denis vänder sig mot att få den inräknad i någon genre.

– Science fiction? Det är bara en berättelse som utspelas i rymden. Jag tycker inte att den hör till den genren.

Att, som många kritiker har gjort, kalla den för skräckfilm vänder hon sig bestämt mot.

– Vilka är det som har sagt det? Det finns så många som skriver saker som inte är sanna. Nej, skräck är det verkligen inte.

Juliette Binoche har i filmen en mycket uppmärksammad scen där hon har sex med en maskin. Binoche och Denis har arbetat ihop tidigare i relationskomedin "Let the sunshine in" – och de litar fullt ut på varandra.

– Juliette är en fantastisk skådespelare och en vacker kvinna. Det är så fantastiskt att arbeta med henne. Allt är möjligt. Hon har en oerhörd inneboende energi, hon förställer sig inte. Hon är inte helt orädd, hon kan känna rädsla, men hon vet vad hon kan göra, säger Claire Denis.

"Alldeles för ung"

Att det blev just Robert Pattinson som fick den manliga huvudrollen var egentligen inte meningen.

– Han ville jobba med mig, men jag kände att han var alldeles för ung. Sen träffades vi och då insåg jag att han verkligen var redo att göra min film. Han var så intresserad av det och jag blev rörd säger hon och fortsätter:

– Han är oerhört intelligent, han vet vad en skådespelare ska göra för att hålla sig levande.

Inte heller när det gäller filmens estetik har Claire Denis inspirerats av de klassiska scifi-filmerna

– Jag ville att det skulle se ut som ett fängelse, en dödskorridor i ett amerikanskt fängelse. Det var meningen med filmen.

Just nu förbereder Claire Denis ett nytt samarbete med Robert Pattinson. Därefter blir det en ny film med Juliette Binoche.

– Jag har det perfekta projektet för henne, säger hon.

"High life" har svensk biopremiär den 20 september.