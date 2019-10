Danny: "Drömt om det här i 13 år"

Fakta

Född: 25 februari, 1986.

Slog igenom: Som 20-åring i "Idol" 2006 och gav året efter ut sitt debutalbum "Heart beats". Därefter har han släppt tre album, varav det senaste "Hör vad du säger men jag har glömt vad du sa" kom 2016.

Han har tävlat i Melodifestivalen vid tre tillfällen, har kommit på en andraplats två gånger och har programlett tävlingen en gång.

2016 medverkade han i TV4:s "Så mycket bättre".

2007 till 2010 var han medlem i gruppen EMD med de tidigare "Idol"-deltagarna Erik Segerstedt och Mattias Andréasson. Under sina år ihop kammade trion bland annat hem en Grammis för årets låt med "Jennie let me love you".

Aktuell med: "The runaway show" som har premiär i Göteborg den 31 oktober och som fortsätter med en Sverigeturné till våren. Han är även en av artisterna i årets säsong av "Så mycket bättre" och släppte nyligen singeln "Tänker på mig" med Dj Black Moose och rapparen Einár.